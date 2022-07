CorSera - Milan, occhi su Chukwuemeka dell'Aston Villa: piace moltissimo a Massara

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

Per rinforzare il centrocampo, il Milan non ha messo nel mirino solo Renato Sanches, ma valuta anche altri profili, come per esempio Carney Chukwuemeka, 18enne mediano che ha un contratto fino al 2023 con l'Aston Villa e su cui ci sono anche altri top club europei. Come riferisce il Corriere della Sera, il giovane centrocampista inglese piace moltissimo al ds rossonero Frederic Massara.