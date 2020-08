CorSera - Milan sorpreso dalla richiesta di Ibra, la situazione si è complicata

La società sorpresa dalla richiesta dello svedese: vuole 7,5 milioni netti, l’offerta era di 5 che arrivava a 6 con i bonus. Tutti sono convinti che la firma arriverà, ma la situazione si è complicata, scrive l’edizione online del Corriere della Sera. E il tempo stringe, perché tra meno di una settimana – lunedì 24 – i rossoneri si raduneranno per cominciare a preparare la prossima stagione. E lo svedese non sembra intenzionato a compiere un passo indietro per andare incontro al club.