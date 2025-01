CorSera - Milan tra Rashford e Walker: in settimana lo scenario sarà più chiaro

vedi letture

Negli ultimi giorni, a Casa Milan c'è grande dilemma: andare su Marcus Rashford o su Kyle Waljer? I rossoneri possono tesserare un solo giocatore inglese e per questo devono fare una scelta. Secondo il Corriere della Sera, durante questa settimana lo scenario sarà un po' più chiaro. Da una parte c'è l'attaccante che potrebbe dare nuova vitalità all'attacco milanista, dall'altra invece c'è il difensore che porterebbe tutta la sua esperienza e la sua leadership nello spogliatoio del Diavolo.

Prima del match contro il Cagliari, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così del mercato di gennaio del Milan: "L'abbiamo dimostrato in Arabia Saudita che la squadra è completa e può vincere. Il mercato è aperto, vediamo le opportunità che arrivano e ci siamo. Ma non è che siamo disperati, vediamo come si muove sul mercato. Rashford? Ho giocato con Rashford quando era giovane. Oggi più uomo più presente, più affermato. Quando giocavo con lui era forte forte. Può giocare a sinistra, in mezzo e destra, può fare la differenza in tutte le posizioni".