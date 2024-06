CorSera - Milan-Zirkzee: l'olandese guadagnerà 4,5 milioni a stagione

Il Milan non molla presa per Joshua Zirkzee e settimana prossima è previsto un nuovo contatto con il suo agente Kia Joorabchian per provare a trovare un'intesa sulle commissioni. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che ricorda che per prendere l'attaccante olandese dal Bologna il Diavolo dovrà pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Per Zirkzee, che da tempo è in cima alla lista delle preferenze del Milan, è invece pronto un contratto con uno stipendio da 4,5 milioni di euro. Oltre a lui il club di via Aldo Rossi potrebbe prendere un altro attaccante come punta di riserva e un nome che piace è quello di Armando Broja del Chelsea.