CorSera - Milan-Ziyech: il nodo è l’elevato ingaggio del giocatore

Il Milan, sempre alla ricerca di rinforzi di qualità per la trequarti, sta trattando con il Chelsea per l'arrivo in rossonero di Hakim Ziyech: secondo quanto riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, il nodo principale da sciogliere in questa operazione è l'elevato ingaggio del giocatore marocchino.