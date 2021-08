CorSera - Pellegri-Milan, un progetto di rivalorizzazione in perfetto stile Elliott

Dopo Florenzi, ufficializzato sabato, è fatta anche per Pellegri, che arriverà in prestito dal Monaco. Un buon affare da 7 milioni complessivi, scrive il Corriere della Sera. L’ormai ex bambino prodigio torna in Italia con l’obiettivo di restarci. Il Milan confida che accanto a due maestri come Ibra e Giroud possa riprendere il cammino interrotto: si tratta di un progetto di rivalorizzazione in perfetto stile Elliott. Il talento c’è, ora sta al ragazzo rimettersi in pista.