CorSera - Scintille di mercato: arriveranno a Milanello un attaccante e uno o due difensori

vedi letture

Ora il focus del Milan è sulla partita di mercoledì contro il Newcastle in Champions League. Non si va a caccia solamente si una difficile qualificazione agli ottavi o comunque di una conferma in Europa, retrocedendo in Europa League, i rossoneri vogliono vincere per ritrovare certezze e per provare a rianimarsi con una grande notte europea. Eppure, visti gli infortuni e le lacune, non si può non gettare uno sguardo al calciomercato.

Ci pensa il Corriere della Sera questa mattina che sottolinea come la dirigenza rossonera sarà attiva a gennaio. In primo luogo si cercherà di portare a Milanello un attaccante: il casting è ridotto a due nomi, il solito Jonathan David del Lilla e Serhou Guirassy sorprendente bomber dello Stoccarda. In difesa, invece, potrebbero arrivare anche due nomi. Si potrebbe anticipare Miranda nel ruolo di vice Theo e si penserà a un centrale: in lizza o il ritorno di Gabbia dal prestito oppure l'affondo su Kelly del Bournemouth.