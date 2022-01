CorSport - Gabbia resta al Milan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Matteo Gabbia dovrebbe restare al Milan. Il mercato di gennaio avrebbe potuto spingerlo altrove, considerate le richieste pervenute in via Aldo Rossi, ma il difensore non dovrebbe muoversi da Milanello. L’emergenza venutasi a creare nel reparto arretrato, infatti, potrebbe costringere i dirigenti rossoneri a “congelare” la partenza in prestito di Gabbia, il quale sta facendo bene in coppia con Kalulu. Domani, contro lo Spezia, toccherà nuovamente a loro guidare la difesa di Pioli.