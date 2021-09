CorSport - Ibra non vuole rischiare, contro la Juventus spazio a Rebic

Il Milan dovrà rinunciare a Ibrahimovic per la contro la Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport, che si sofferma sullo svedese alla vigilia del big match di Torino. Zlatan - si legge - e non vorrebbe forzare i tempi per rientrare: con la stagione ancora tutta da giocare, Ibra ha deciso di fare le cose con calma per guarire dall’infiammazione al tendine d’Achille. Stamattina Pioli dovrà sciogliere l’unico dubbio in attacco, con Rebic al momento favorito su Giroud.