CorSport - Milan, alcuni club europei si muovono per Leao

Il futuro al Milan di Leao non è così scontato. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra la dirigenza rossonera e il manager Jorge Mendes, rappresentante proprio del portoghese. L’attaccante è reduce da una stagione non troppo esaltante, ma c'è chi sarebbe pronto a scommettere sul talento ex Lilla. Come riporta il Corriere dello Sport, sulle tracce di Leao ci sarebbero Marsiglia, Everton e Wolverhampton. Se arrivasse una buona proposta il Milan la prenderebbe in considerazione.