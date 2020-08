CorSport - Milan, c’è anche il Friburgo su Krunic

Secondo quanto riportato il Corriere dello Sport Rade Krunic potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Il giocatore ha diverse richieste e il club rossonera le sta analizzando in queste ore. C’è stato un sondaggio del Torino la scorsa settimana, ma anche un interessamento concreto da parte del Friburgo, società tedesca che ha messo il centrocampista 26enne nel mirino, come si apprende da fonti bosniache vicine al giocatore.