CorSport - Milan, Ceballos e Isco possibili occasioni in prestito

Il Milan è alla ricerca di un trequartista dopo l'addio di Calhanoglu. Come riporta il Corriere dello Sport, nelle discussioni con il Real Madrid per Brahim Diaz è emerso anche il nome di Dani Ceballos. Il 24enne spagnolo potrebbe essere una possibilità in prestito qualora i Blancos aprissero alla partenza, stesso discorso per Isco, altro giocatore che potrebbe lasciare Madrid nel corso del mercato estivo.