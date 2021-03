CorSport - Milan, piena fiducia in Tonali: in estate sarà riscattato dal Brescia

In casa rossonera non c'è nessun caso Sandro Tonali e non c'è nessun dubbio sul suo riscatto dal Brescia (è arrivato al Milan la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto). A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che ricorda che il giovane centrocampista era sbarcato a Milanello con la formula del prestito oneroso a dieci milioni, con diritto di riscatto a quindici milioni, più l’inserimento di una decina di milioni di bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Nonostante qualche difficoltà in questa sua prima stagione al Milan, il club e l'allenatore hanno piena fiducia in Tonali.