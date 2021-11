CorSport - Milan pronto ad ascoltare offerte per Kessie a gennaio

Gran parte delle mosse di mercato del Milan sono legate a Franck Kessie. Lo scrive il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle strategie rossonere in vista di gennaio. L’ivoriano sembra intenzionato a non rinnovare il suo contratto con il club in scadenza a giugno: come riporta il quotidiano romano, se dovessero arrivare offerte importanti già nel corso del mercato invernale il Milan le prenderebbe in considerazione per evitare di perderlo a zero.