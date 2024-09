CorSport - Milan, Theo brilla in campo e ora punta il rinnovo con aumento dell'ingaggio

Il Milan, nel convincente successo contro il Lecce di venerdì sera, ha ricevuto risposte importanti da diversi big della sua rosa. Su tutti, Theo Hernandez, per l'occasione vice capitano dietro a Rafa Leao.

Il francese si è messo in luce con un assist al bacio per Alvaro Morata e con un gol, su assist proprio del portoghese, risultando così il migliore in campo. "Sono molto felice qua, la gente mi vuole bene e la squadra mi vuole bene ed è la cosa più importante", ha spiegato poi in merito alla sua personale situazione in maglia rossonera.

Parole che potrebbero presto trasformarsi in fatti concreti, visto che nelle prossime settimane sarà affrontato col Milan il discorso legato al prolungamento, con adeguamento, del suo contratto. La priorità dei dirigenti rossoneri ora è il rinnovo di Maignan, poi però toccherà all'esterno sinistro sedersi al tavolo per parlare del futuro: il giocatore stesso non ha mai detto di voler lasciare Milano e lo stesso Milan ha intenzione di rivedere verso l'alto il suo ingaggio. Theo parte da un'idea di aumento sui 7-8 milioni all'anno, cifra probabilmente alta per Ibrahimovic e Furlani ma su cui si può lavorare, con la voglia di entrambe le parti di trovare un punto d'incontro. Questo il punto del Corriere dello Sport.