CorSport - Milan, tutto su Renato Sanches: colloqui avviati con Mendes

A meno di clamorosi colpi di scena, Franck Kessie lascerà il Milan al termine della stagione. Non a caso, come riporta il Corriere dello Sport, Maldini e Massara stanno scandagliando il mercato internazionale alla ricerca di un sostituto. In cima alla lista c’è Renato Sanches del Lille, il quale ha già manifestato la sua intenzione di lasciare il club francese e il gradimento per l’eventuale destinazione rossonera. I dirigenti di via Aldo Rossi ne hanno già parlato con l’agente, Jorge Mendes: i buoni rapporti con il Lille potrebbero favorire il Milan nella corsa al centrocampista portoghese. L’obiettivo è “bloccarlo” già nelle prossime settimane.