CorSport: "Opzione rinnovo: Jovic accelera per ottenere il sì"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Opzione rinnovo: Jovic accelera per ottenere il sì". L'attaccante serbo vuole convincere il Milan a confermarlo in vista della prossima stagione. Il club di via Aldo Rossi, che lo ha preso l'ultimo giorno del mercato estivo 2023 dalla Fiorentina, ha un’opzione da sfruttare che permetterebbe di allungare di anno in anno il legame con l'ex Real Madrid.

C'è però anche un altro scenario che potrebbe verificarsi, vale a dire la possibilità di ridiscutere da capo un nuovo contratto con un nuovo ingaggio. Su questa ipotesi vorrebbe puntare l'entourage di Jovic che nei prossimi giorni vedrà i dirigenti del Milan per parlare del futuro dell'attaccante serbo.