CorSport - Pellegri: prima il rinnovo col Monaco, poi il prestito al Milan

Ritorno di fiamma del Milan per Pellegri. Come riporta il Corriere dello SPort, la sua avventura al Monaco non è mai sbocciata nonostante sia stato pagato tanto (circa 30 milioni). Il club rossonero, oltre all’aspetto fisico (il ragazzo ha subito parecchi infortuni negli ultimi anni), sta valutando pure la fattibilità sotto il profilo economico. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e prima di passare in rossonero dovrebbe rinnovare con il Monaco. Solo così il Milan potrebbe prenderlo in prestito.