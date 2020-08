CorSport - Rinnovo Donnarumma, l'idea di Raiola: clausola da 50 mln senza Champions

Una clausola da 50 milioni di euro se il Milan non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. Questa l'ultima idea di Mino Raiola per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Al momento il dialogo è solo a distanza. Una volta che ci sarà la firma di Zlatan Ibrahimovic, inizieranno le trattativi per il rinnovo del portiere. Nelle ultime ore è spuntata fuori un’altra opzione per provare a trovare l’intesa con maggiore rapidità, considerando che il tempo stringe a causa della scadenza tra solo un anno: Mino Raiola potrebbe voler inserire una percentuale per sé sulla futura vendita del giocatore, com’era successo già per Paul Pogba. Eventualità che però non entusiasma il Milan. Lo riporta il Corriere dello Sport.