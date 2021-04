CorSport - Torino, Belotti pronto ad animare il mercato estivo: duello Milan-Roma per il Gallo

Andrea Belotti è pronto ad animare il mercato estivo. Classe '93, ha il contratto in scadenza nel 2022 e per il momento non ha accettato le proposte di rinnovo del Torino. Come scrive il Corriere dello Sport in Italia è seguito da Milan e Roma

La strategia del Milan - Il club rossonero è pronto a tornare alla carica, con l'approdo in Champions il Milan avrebbe un budget maggiore ed un appeal migliore. Il club rossonero farà un tentativo offrendo circa 25 milioni, ma al momento ci sarebbe ancora distanza con le richieste di Cairo.

Ci prova anche la Roma - Il club giallorosso forse non potrà offrire la vetrina della Champions, ma Belotti è affascinato dalla città e dal progetto di Tiago Pinto. Ovviamente senza partecipare ad aste: se il Milan offrirà 25 milioni per un attaccante di 28 anni vicino alla scadenza di contratto, Tiago Pinto si ritirerà dal tavolo senza rimpianti.