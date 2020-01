Dal Brasile - Il Milan apre al prestito di Paquetá pagando anche parte dell'ingaggio

Secondo quanto riferito da UOL Esporte, il Milan avrebbe aperto al prestito di Lucas Paquetá, dando disponibilità a pagare anche parte del suo ingaggio. L'agente del giocatore ha fatto presente alla società rossonera la volontà del suo assistito, ovvero quella di andare via. Attualmente l'unica offerta arrivata a titolo definitivo è quella del PSG di circa venti milioni di euro, offerta ritenuta troppo bassa dal club di via Aldo Rossi. L'obiettivo di Eduardo Uram e Lucas Paquetá è quello di andare in un grande campionato europeo o di tornare in Brasile, ma sempre secondo il sito è da escludere una pista che porterebbe ai club attualmente impegnati in Libertadores, poiché la competizione finirà prima degli eventuali sei mesi di prestito.