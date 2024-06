Dall'estero, Cash valutato 23 milioni. L'Aston Villa ha registrato una perdita di 137 milioni

Matty Cash, terzino polacco ma nato e cresciuto in Inghilterra classe 1997 che milita nell'Aston Villa, è entrato nei radar del Milan con prepotenza negli ultimi giorni. Il viaggio a Londra del direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada nel weekend ha alimentato i discorsi con il dirigente del Diavolo che avrebbe allacciato i rapporti con il club di Birmingham. Oggi dall'Inghilterra l'interesse viene confermato anche dal sito talkSPORT che sottolinea come la società inglese valuti il giocatore 23 milioni di euro.

In soccorso del Milan potrebbe arrivare l'esigenza dei Villains di vendere alcuni dei prezzi pregiati. Non è un caso che un altro leader della squadra come Douglas Luiz sia prossimo al trasferimento alla Juventus. Come viene riportato, l'Aston Villa ha registrato una perdita di 137 milioni al 31 maggio 2023 e con la Champions League che incombe, gli inglesi sono chiamati a rientrare nei paletti sistemati dalla Uefa circa le regole su Profit e Sustainability.