Dall'estero - Milan, continua la caccia ai giovani: i rossoneri vogliono provarci per il classe 2007 Buba Sangaré

Il Milan avrebbe messo gli occhi su un altro giovane talento. Dopo aver fatto esordire tanti elementi della primavera, compreso il 2008 Camarda, il Milan vuole ampliare gli orizzonti e in questa occasione, come riportato da Marca, potrebbe lanciarsi su Buba Sangaré, laterale destro del Levante, un classe 2007. L'operazione, si legge, potrebbe aggirarsi sui 2 milioni di euro, e il laterale continuerebbe la stagione fino a terminarla in Spagna, prima di vestire il rossonero.

Il giocatore ha debuttato in Segunda con la prima squadra del Levante la scorsa settimana, dopo aver esordito in Coppa diventando il più giovane calciatore a festire la maglia del suo club. Vedremo se l'interesse del Milan andrà in porto.