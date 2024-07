Dall'Inghilterra, dopo Zirkzee il Manchester United a caccia di un altro obiettivo rossonero: Red Devils su Fofana

vedi letture

Sistemato l'attacco, in attesa di un altro centravanti, il Milan vorrebbe ora regalare a Paulo Fonseca almeno un rinforzo per gli altri due reparti del campo, con il difensore che sembrerebbe essere ad oggi la priorità, anche se il discorso legato al mediano non è assolutamente da far passare in secondo piano, anzi. Yossouf Fofana è il vero nome e obiettivo di mercato per il centrocampo milanista, con il francese che però raggiungerà il Monaco in ritiro, non destinato a rimanerci per sempre. Il futuro del classe '99 sembrerebbe essere vicino al Milan, ma la notizia di oggi direttamente dall'Inghilterra potrebbe fare capolvegere l'ennesimo intrigo di mercato.

Infatti, come riportato dal giornalista inglese Sam Reports sul proprio account "X", il Monaco starebbe trattando con il Manchester United per cedere Fofana, con gli inglesi che negli ultimi giorni hanno sempre più chiesto informazioni per il centrocampista francese che piace e non poco al Milan. L'accordo potrebbe essere intorno ai 18 milioni di euro.