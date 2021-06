Dall'Inghilterra: il Milan ha chiesto Dalot in prestito con diritto di riscatto, no dello United

Secondo quanto riferisce il Manchester Evening News, il Milan avrebbe chiesto Diogo Dalot in prestito con diritto di riscatto, ma per il momento è arrivato il no del Manchester United che non è interessato a trattare il terzino. La situazione potrebbe cambiare più avanti, ma per ora i Red Devils hanno già informato il portoghese che dovrà presentarsi nel ritiro precampionato.