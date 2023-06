Dall'Inghilterra - Maldini e Massara avevano chiuso Loftus-Cheek per 18 milioni, ora fase di attesa

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Chelsea è in attesa di sapere se il Milan procederà o meno nell'affare per il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, scrive Matt Law su The Telegraph.

Per il giornalista inglese Loftus-Cheek era in procinto di trasferirsi al Milan per circa 15 milioni di sterline (18 milioni circa, ndr), ma il club italiano ha licenziato il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara, che avevano importato l'affare. Il Chelsea e Loftus-Cheek sono ora in attesa di sapere se l'affare sarà concluso o se il trasferimento è bloccato.