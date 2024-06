Dall'Inghilterra - Milan, Broja è l'alternativa a Zirkzee. L'albanese vedrebbe di buon occhio il trasferimento in Serie A

Il Daily Express, dall'Inghilterra, riporta che Armando Broja è pronto a lasciare la Premier League quest'estate: sull'albanese c'è l'interesse del Milan, che vorrebbe l'attaccante del Chelsea come alternativa a Joshua Zirkzee. I rossoneri erano molto forti sull'olandese del Bologna, ma ora rischiano di essere superati dal Manchester United, che ha individuato in Zirzkee il profilo giusto per l'attacco: nel caso in cui i Red Devils dovessero effettivamente attivare la clausola rescissora dell'ex Bayern allora il Milan andrebbe su Broja.

Sull'albanese ci sono stati interessamenti anche di Everton, Wolverhampton e Stoccarda, ma secondo il Daily Express il giocatore, insieme al suo entourage, considerano la proposta del Milan come quella più allettante, anche per come si sposerebbe il suo stile di gioco con il campionato italiano. Per Broja il Chelsea chiede 30 milioni di sterline.