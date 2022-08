Dall'Inghilterra, The Times rilancia: il Chelsea vuole Leao

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal The Times, il Chelsea è in trattativa per acquistare Rafael Leao del Milan, viste le difficoltà offensive palesate negli ultimi match e l'impossibilità di arrivare a Neymar; i Blues, secondo i colleghi britannici, vorrebbero chiudere la trattativa con il portoghese - "desideroso di trasferirsi in Premier League" - entro domani.