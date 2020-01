Dall'Olanda: il Fenerbahce non può chiudere per Rodriguez, il PSV ancora in corsa

Il sito "ed.nl" riporta che il Fenerbahce si è improvvisamente defilato dalla corsa a Ricardo Rodriguez sebbene fosse quasi in procinto di chiudere l'operazione. La Federazione calcistica della Turchia, per ragioni di fair play finanziario, impedisce al Fenerbahce di acquistare giocatori: il presidente Ali Koç, scrive il portale olandese, farà ricorso. A causa di questa situazione torna in gioco il PSV, che nei giorni scorsi era riuscito a trovare l'accordo con il Milan ma non con il terzino. Il destino di Rodriguez sembrava deciso, ma evidentemente ci sarà da aspettare ancora qualche giorno per capire dove andrà a giocare il nazionale svizzero.