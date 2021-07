Dalla Croazia - Milan, vicino l'acquisto del giovane Dominic dall'Hajduk Spalato

Oltre agli acquisti potenziali per la prima squadra, il Milan guarda anche a giovani rinforzi per la Primavera. Secondo quanto riporta il portale croato Germanijak.hr, in particolare, i rossoneri sarebbero vicini all'acquisto del giovane terzino sinistro Ivan Dominic. L'offerta dei rossoneri, in particolare, è di 800'000 euro più bonus, più una percentuale in caso di futura rivendita. L'affare è dato vicino alla conclusione.