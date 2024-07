Dalla Francia - Il Lione in trattativa col Milan per Yunus Musah

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Milan. Nel corso della breve intervista rilasciata ai microfoni dei colleghi statunitensi di Bloomberg TV, Giorgio Furlani ha ribadito il fatto che "il Milan non ha alcun bisogno di vendere", ma questo non significa che non lo farà, anche perché l'intenzione, chiara, della dirigenza, è quella di mettere a disposizione di Paulo Fonseca una rosa da 20, massimo 25 giocatori.

Chi potrebbe lasciare Milanello in questo calciomercato è a sorpresa Yunus Musah, o almeno questo è quello che sarebbe trapelato dalla Francia. Stando infatti a quanto riportato da footmercato.net, il centrocampista statunitense sarebbe finito nel mirino del Lione, che avrebbe addirittura anche già iniziato le negoziazioni con il Milan dopo aver speso circa 125 milioni di euro fino a questo momento nella finestra di trasferimenti.

MUSAH NEL MIRINO DEL LIONE: I NUMERI DELLA SCORSA STAGIONE

Il Lione punta Yunus Musah per andare a rinforzare e completare la mediana di Pierre Sage in vista della prossima stagione. Lo statunitense piace alla storica compagine francese soprattutto per la sua duttilità in mezzo al campo, ed il fatto che l'anno scorso abbia giocato in più posizioni non può fare altro che confermarlo. Nella scorsa, prima, stagione con la maglia del Milan, il classe 2002 ha collezionato 40 presenze in tutte le competizioni e due assist.