Dalla Francia - Milan e Borussia Dortmund su Gouiri del Nizza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amine Gouiri, centravanti classe 2000 del Nizza, sta facendo ricredere e mangiare le mani chi non aveva creduto in lui al Lione. Il francese, dopo i 16 gol e 8 assist dell'anno scorso in Ligue 1, quest'anno è già a quota 12 reti e 8 assist: un rendimento che non sta assolutamente passando inosservato, tant'è che secondo footmercato.net il talentuoso attaccante è finito nei radar di Milan e Borussia Dortmund.