Dalla Francia: niente rinnovo con il Milan, Maignan spinge per andare al Chelsea

vedi letture

Secondo quanto riferisce L'Equipe in Francia, Mike Maignan, che ha il contratto in scadenza tra un anno con il Milan, non rinnoverà con il club rossonero e spinge per andare a giocare al Chelsea dove avrebbe anche la possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Il portiere francese vuole lasciare il Diavolo e non gli dispiacerebbe farlo in tempi brevissimi, così da poter partecipare anche al Mondiale per Club che inizierà a metà giugno.

Questo scenario appare però molto complicato visto manca troppo poco alla chiusura di questa speciale finestra di mercato (10 giugno). Anche perchè per il momento il Chelsea non intende soddisfare la richiesta del Milan che chiede almeno 25 milioni di euro per lasciar partire il portiere francese.