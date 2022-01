Dalla Francia - Occhi da tutta Europa per Azmoun: l'attaccante piace anche al Milan

Come riportato da RMC Sport, Sardar Azmoun è un obiettivo di molti club europei. In questa sessione di mercato il Lione ha provato ad acquistare l'attaccante, ma l'iraniano lascerà il club solamente a giugno, dopo la scadenza del contratto. Milan, Bayern Leverksun e altri club inglesi stanno già lavorando per comprarlo a zero già nella prossima sessione di mercato.