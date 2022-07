Dalla Francia - PSG, Lille, Milan: una partita a poker per Sanches

MilanNews.it

Stando a quanto riferito da GOAL Francia, al momento non c'è nessun accordo tra PSG e Renato Sanches, e, soprattutto, il club della capitale non ha ancora fatto un'offerta concreta per il cartellino.

Una fonte vicina al Lille racconta a Goal che "il PSG non ha mostrato un interesse concreto per Sanches e che a centrocampo ha già dai 7 agli 8 giocatori. Al momento sembra che il Milan sia in pole position e che c'è anche un altro club importante che è interessato al portoghese".

Anche se al momento non c'è un'intesa definita tra Milan e Lille sulle cifre del cartellino, tra i rossoneri e l'entourage del giocatore i contatti vanno avanti da gennaio; ultimamente però l'interesse del club di via Aldo Rossi si è raffreddato a causa dei tentennamenti di Sanches e Mendes, che, secondo Goal, sembra stiano quasi giocando a poker.

Sia Olivier Letang che Jorge Mendes negli ultimi giorni hanno provato a riallacciare i contatti con il Milan, segno di come ci sia qualche dubbio sul reale interesse del PSG: il club parigino sembra che stia prendendo tempo per cercare di abbassare il costo del cartellino, visto che il giocatore scade a giugno 2023, mentre il Lille deve trovare assolutamente un modo per venderlo quest'estate. Una situazione sicuramente difficile da decifrare.