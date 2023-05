Dalla Germania - Milan qualificato in Champions, ora può arrivare Kamada. Bruciati Atletico e Dortmund

MilanNews.it

Il Milan batte la Juventus per 1-0 e si qualifica in Champions League aritmeticamente. Per il giornalista tedesco Patrick Berger, volto noto di Sport1, era la conditio sine qua non per prendere Daichi Kamada a parametro zero: "Daichi Kamada è pronto per passare all'AC Milan ora che la squadra di Serie A si è qualificata per la Champions League la prossima stagione. Il centrocampista giapponese (26 anni) firmerà un contratto di 5 anni come free agent. Battuto l'Atletico Madrid. Kamada ha anche rifiutato una proposta importante del Borussia Dortmund".