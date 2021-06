Dalla Spagna - Atletico Madrid interessato a Hincapié del Talleres, anche il Milan sul difensore

Stando a quanto riportato da estadiodeportivo.com l'Ateltico Madrid, insieme ad altri club europei come il Milan, Newcastle, PSG, Roma, Lens, Bayern e Celtic, guarda in casa del Talleres per Piero Hincapié, giovane difensore centrale (19 anni) impegnato in questi giorni con l'Ecuador in Coppa America. Il suo club, che ha già fissato il prezzo a cinque milioni di euro, detiene però solo il 50% del suo cartellino: i proprietari della restante metà vorrebbero una cifra simile, portando così il prezzo di partenza a dieci milioni di euro.