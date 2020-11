Dalla Turchia: Calhanoglu intrigato dalla proposta della Juventus

La visita di ieri da parte di Hakan Calhanoglu al compagno di Nazionale Demiral a Torino ha scatenato le voci di mercato. Il giocatore è in scadenza col Milan e la trattativa per il rinnovo stenta a decollare a causa delle richieste esose dell'entourage del numero 10 rossonero. Il mercato di gennaio è dietro l'angolo e la Juve potrebbe iniziare a prendere contatti in vista della prossima estate. In Turchia sono sicuri che il calciatore sia più intrigato dai bianconeri che dalle proposte milaniste, anche se c'è da dire che in caso di mancato prolungamento le offerte saranno tante e non certo solo provenienti dalla Vecchia Signora. Lui non scarta a priori un clamoroso passaggio ai rivali bianconeri con i dirigenti juventini che dalla Continassa lo seguono con attenzione. A riportarlo è Tuttosport.