Dalla Turchia - Milan, occhi su Origi: primo approccio con il Liverpool

Secondo quanto riportato sul proprio profilo Twitter da Ekrem Konur, giornalista turco, il Milan sarebbe interessato all'attaccante del Liverpool Divock Origi. Per il centravanti belga, che in questa stagione non sta trovano tantissimo spazio, c'è molta concorrenza. Il Milan si è inserito nella corsa per il classe '96 e potrebbe proporre al club inglese un prestito. Inoltre ci sarebbe stato già uno scambio di parole tra i due club.