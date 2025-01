Daniel Maldini all'Atalanta: il Milan guadagna 7 milioni

È fatta per Daniel Maldini all'Atalanta. Il classe 2001 lascerà dunque il Monza nel corso di questo calciomercato per sostituire a Bergamo Niccolò Zaniolo, che non aspetta altro che il via libera definitivo del Galatasaray per tornare alla Fiorentina, squadra nella quale è cresciuto tra il 2010 ed il 2016.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Maldini andrà all'Atalanta per circa 14 milioni di euro. Da quest'operazione il Milan ne guadagnerà circa 7, avendo il 50% sulla futura rivendita del giocatore.