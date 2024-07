Di Marzio - Blitz dell'Empoli per Vasquez: toscani vicinissimi al portiere del Milan

Tra i diversi nomi in uscita da Milanello in quest'estate rossonera, c'è anche quello del portiere colombiano Devis Vasquez, arrivato in rossonero il primo giorno di gennaio del 2023 e mai protagonista con i colori rossoneri se non in qualche sporadica occasione con la Primavera. La scorsa stagione l'estremo difensore ha difeso le porte di Sheffield Wednesday prima e Ascoli dopo, sempre in prestito. Specialmente nelle Marche ha giocato tanto e mostrato buone cose, tanto che oggi ci sono diversi club che vorrebbero portarselo in casa.

Gianluca Di Marzio rivela del blitz dell'Empoli per il portiere rossonero: i toscani sarebbero vicinissimi al prestito con diritto di riscatto.

Nei giorni scorsi era emerso l'interesse da parte del Torino, e di un Vasquez che, dal canto suo, avrebbe preferito l'opzione Spezia, pur in Serie B. Vedremo quale sarà l'epilogo.