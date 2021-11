Di Marzio: "Conte avrebbe voluto Kessie anche all'Inter, ma ora è troppo presto per parlarne"

Gianluca Di Marzio ha parlato così a Sky Sport in merito al possibile interesse del Tottenham per Franck Kessie dopo che gli Spurs hanno ufficializzato Antonio Conte come nuovo allenatore: “Kessie è un giocatore che è sempre piaciuto a Conte, lo avrebbe voluto anche all’Inter. È in scadenza di contratto, ma è troppo presto sinceramente. Non ci sono segnali per un mercato pirotecnico a gennaio per il Tottenham”.