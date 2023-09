Di Marzio: "Il Burnley insiste per Origi, ma la proposta non copre lo stipendio. Difficile che il Milan accetti"

Aggiornamento di Gianluca Di Marzio sul proprio sito in merito al futuro di Divock Origi, che è sempre in uscita dal Milan: "Il Burnley insiste per Origi. La proposta, però, non copre lo stipendio. Difficile che il Milan possa accettare a queste condizioni". In mattinata si era parlato di un interesse anche di un altro club inglese, vale a dire il Nottingham Forest.