Di Marzio: "Il Milan ci riproverà per Sanches, ma attenzione alla Juve interessata"

© foto di PhotoViews

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso sull'interesse del Milan per Renato Sanches: "Il Milan ha provato a prendere Renato Sanches a gennaio, ci riproverà nelle prossime settimane. Su Renato Sanches c'è anche la Juventus molto interessata, perché cerca un giocatore con quelle caratteristiche per aumentare ordine e fisicità in mezzo al campo. Sarà una bella sfida tra Milan e Juventus".