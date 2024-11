Di Marzio: "Il Milan ha ceduto Maldini per 0 euro ma si è garantito il 50% sulla rivendita. Ci sono due clausole..."

vedi letture

Gianluca Di Marzio, nel pre partita di Monza-Milan, ha fornito i dettagli della cessione di Daniel Maldini, che in estate è passato dai rossoneri proprio al Monza. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport.

"È stato ceduto per 0 euro, titolo gratuito. Il Milan si è garantito il 50% della futura rivendita. Non ci sono prelazioni o opportunità di pareggiare offerte. Ci sono due clausole rescissorie: 15 milioni per l’estero e 12 milioni per una squadra italiana".