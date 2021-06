Di Marzio: "Il Milan valuterà esuberi delle big. Osservati Ziyech e Rafinha"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' sul calciomercato del Milan: "Sta lavorando al ritorno di Brahim Diaz, che non è il sostituto di Calhanoglu, con prestito e diritto di riscatto. Sta lavorando per il terzino: Dalot prima scelta e Odriziola la seconda. Adesso il Milan valuterà gli esuberi di altri grandi club: lo Ziyech del Chelsea, che oggi magari chiede i soldi e tra 20 giorni ti dà l'ok al prestito e che magari tra un mese e mezzo ti paga parte dell'ingaggio; il Rafinha del PSG... tutti questi giocatori che fanno fatica a giocare nei loro club e che possono arrivare non subito in condizioni più favorevoli. Non c'è un giocatore che il Milan ha inviduato: si valuterà senza fretta il trequartista giusto per Stefano Pioli".