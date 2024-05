Di Marzio: "Jonathan David non rientrerebbe nei piani di Fonseca, si cerca una punta con caratteristiche diverse"

vedi letture

Intervenuto dal celebre Wembley Stadium, teatro dell'imminente finale di Champions League in programma sabato sera tra Real Madrid e Borussia Dortmund, ha parlato così il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. Queste le sue interessanti dichiarazioni sull'attualità rossonera:

"Per Fonseca al Milan si andrà a chiudere nei prossimi giorni, è stato nominato miglior allenatore della Ligue 1 per due anni consecutivi dai giocatori e poi conosce il campionato italiano, ha vissuto la pressione della piazza di Roma che gli ha dato vantaggi, è in linea con la filosofia societaria del Milan. Il "Diavolo" E' alla ricerca di un nuovo attaccante, ma Jonathan David non rientrerebbe nei piani di Fonseca e quindi dei rossoneri, che cercano una punta con caratteristiche diverse e ben precise. Leao? Il suo futuro in questo momento è il Milan".