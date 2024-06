Di Marzio - Maldini verso il ritorno al Monza a parametro zero

Daniel Maldini è uno degli uomini protagonisti del mercato in uscita in casa Milan. Secondo quanto viene riportato dal sito gianlucadimarzio.com il contratto con il Diavolo dell'attaccante figlio d'arte classe 2001 è in scadenza il 30 giugno 2024 e non nel 2025 come si crede. L'indiscrezione riportata nella tarda serata di ieri riporta che Maldini non rinnoverà il suo contratto con il club rossonero e per questo sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero.

La nuova sistemazione, in verità, potrebbe essere una "vecchia". Nell'ultima stagione Maldini si è diviso tra Empoli e Monza, in prestito. Soprattutto nella squadra brianzola ha dato il meglio di sè disputando 11 partite, segnando 4 gol e offrendo 1 assist. Per questo motivo il figlio più giovane di Paolo sarebbe pronto a fare ritorno da Adriano Galliani ed essere allenato da un ex compagno storico del papà come Alessandro Nesta.