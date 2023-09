Di Marzio: "Milan, è corsa contro il tempo per l'attaccante. Il Siviglia cerca il sostituto di Rafa Mir prima di lasciarlo partire"

vedi letture

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, va avanti la trattativa tra Milan e Siviglia per Rafa Mir, ma prima di dare il via libera alla cessione dell'attaccante gli spagnoli vogliono trovare un sostituto. In attesa della risposta del Siviglia, il Milan tiene sempre aperta la pista Daka del Leicester. Corsa contro il tempo in casa rossonera per l'attaccante.