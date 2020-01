Di Marzio: “Milan preso Begovic. E per giugno c’è il giovane Ivan”

Il sostituto di Pepe Reina in casa Milan, ha già un nome: Asmir Begovic, classe 1987 del Bournemouth, che arriverà in prestito fino al termine della stagione. Nel frattempo, però, Maldini e Boban hanno cominciato sin da subito a lavorare per la prossima stagione. In tal senso, un profilo gradito alla dirigenza rossonera è quello di Ivan, classe 1997 del Ponte Preta. In un primo momento, il Milan era stato persino tentato dall'idea di acquistare sin da subito il numero 1 brasiliano, ma ha poi preferito rimandare alla sessione estiva di calciomercato il tesseramento del giocatore, che resta dunque fortemente nel mirino del club.